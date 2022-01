Kaufering: Das neue Feuerwehrhaus ist sein Ziel

Plus Stephan Rietig aus Kaufering ist seit 22 Jahren aktiv bei der Feuerwehr. Mit dem LT spricht er über die Planungen für ein Gerätehaus, die Corona-Zeit und ein weiteres Ehrenamt.

Um die vier Leitsätze der Feuerwehr „Löschen, Retten, Bergen, Schützen“ weiterhin ohne Einschränkungen erfüllen zu können, hat sie Stephan Rietig für sich um ein weiteres Motto erweitert, das „Planen“. In das Projekt „Neubau des Feuerwehrhauses“, das seit 2009 im Gespräch ist, hat der 37-jährige Zugführer neben all den zahlreichen anfallenden Aufgaben der Feuerwehr unzählige Stunden seiner Freizeit gesteckt. „Planungen habe ich inzwischen mit vier Bürgermeister:innen gemacht“, erzählt Stephan Rietig.