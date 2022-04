Kaufering: Driftversuch mit dem Auto endet am Baum

Ein 19-Jähriger driftet auf dem Parkplatz der Lechstaustufe 18 bei Kaufering mit seinem Auto. Der Versuch endet an einem Baum. Es entsteht ein hoher Sachschaden.

Am Freitagabend driftete oder schleuderte ein 19-jähriger Schwabmünchner mit seinem Leasingfahrzeug über den Kiesparkplatz an der Lechstaustufe 18 nördlich von Kaufering und prallte anschließend mit der Fahrzeugfront gegen einen Baum, heißt es im Polizeibericht der Inspektion Landsberg.

Schaden nach Unfall in Kaufering beträgt etwa 20.000 Euro

Dadurch entstand an dem Auto ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro sowie am Baum im dreistelligen Euro-Bereich. Dem jungen Mann wird wegen seiner Fahrweise mit wohl überhöhter Geschwindigkeit eine Verkehrsordnungswidrigkeit vorgeworfen, informiert die Polizei. (lt)

