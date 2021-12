Kaufering nimmt neues Corona-Testzentrum in Betrieb

In Kaufering gibt es eine weitere Möglichkeit, sich auf das Coronavirus testen zu lassen. Das Angebot haben mehrere Beteiligte innerhalb kurzer Zeit realisiert.

In Kaufering gibt es jetzt eine weitere Möglichkeit, sich auf das Corona-Virus testen zu lassen. Eine Woche dauerte es vom ersten Kontakt der Initiatoren mit der Gemeinde bis zur Eröffnung. Neslihan Wiesner, Frau von Martin Wiesner, dem Inhaber der St. Leonhard und Carolus Apotheke in Kaufering, hat mit Unterstützung der Marktgemeinde ein neues Corona-Schnelltestzentrum im Gymnastikraum der Volkshochschule in der Donnersbergstraße 23 auf die Beine gestellt. Das Bauamt und der Bauhof des Markts Kaufering sorgten für die schnelle Umsetzung des Projektes.

Tests sind in Kaufering an jedem Wochentag möglich

Ab sofort können sich alle Bürgerinnen und Bürger von Montag bis Sonntag jeweils von 8 bis 12 Uhr und Montag bis Freitag von 15 bis 18.45 Uhr kostenlos mit einem Schnelltest auf Corona testen lassen. Testwillige können ohne Termin während der Öffnungszeiten vorbeikommen. Der Zutritt ist nur ohne Symptome und mit FFP 2-Maske möglich. Die Abstriche werden im vorderen Nasenbereich vorgenommen. Das Testergebnis bekommt man nach 15 Minuten schriftlich. Der Markt bittet in seiner Pressemitteilung darum, dass zu Testende ihren Personalausweis mitbringen. (lt)

