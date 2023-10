Kaufering

Kaufering prüft erneut Fernwärmeausbau für die Ulrichstraße

Werden Versorgungsleitungen für Fernwärme bald in der Ulrichstraße in Kaufering verlegt? Durch eine erneute Abfrage der Anlieger soll die Wirtschaftlichkeit geprüft werden.

Plus Die Kommunalwerke Kaufering nehmen den Fernwärmeausbau in der Ulrichstraße erneut unter die Lupe. Eine gestiegene Nachfrage nach nachhaltigen Heizlösungen könnte das Blatt wenden.

Von Vanessa Polednia

Vor drei Jahren wurde vom Markt Kaufering eine Abfrage bei den Anliegern für einen möglichen Fernwärmeausbau in der Ulrichstraße durchgeführt. Damals ist man zu dem Ergebnis gekommen, dass sich das Projekt nicht lohnt. Das könnte sich nun ändern.

Relativ viele Menschen haben die Sitzung des Werkausschusses der Kommunalwerke Kaufering besucht, um zu erfahren, ob der Fernwärmeausbau der Ulrichstraße noch eine Chance hat. Denn aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach umweltfreundlichen Heizlösungen in diesem Wohngebiet wird das Thema Fernwärme in der Ulrichstraße wieder neu aufgerollt. "Wir sind der Meinung, dass dies nun eine nachhaltige und effiziente Möglichkeit der Energieversorgung in diesem Bereich sein könnte", berichtete Manuela Nitsche, kaufmännische Leiterin der Kommunalwerke, in der Sitzung dem Gremium.

