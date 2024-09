Kaufering schließt Containerplatz bei Bayernstraße – Neue Standorte für Wertstoffe

Der Containerplatz beim Kreisverkehr in der Bayernstraße in Kaufering wird, wie berichtet, zum Mittwoch, 18. September, geschlossen. Aufgrund vieler Nachfragen äußert sich der Markt nun zu den Gründen für die Schließung beziehungsweise Verlagerung des Containerplatzes: So beginnt in Kürze der Umbau der Augsburger Straße mit einer Abbiegespur in Richtung Edeka. Das Grundstück in der Bayernstraße selbst wird für die zukünftige Bebauung mit dem neuen Feuerwehrhaus vorbereitet und es müssen geschützte Waldameisen umgesiedelt werden. „Des Weiteren musste leider eine zunehmende Vermüllung des Platzes, falsche Mülltrennung, wilde Müllablagerung und auch unzureichende Zerkleinerung des Abfalls beobachtet werden. So etwas ist mitten in unserem schönen Kaufering kein schöner Anblick und wir wurden des Öfteren darauf hingewiesen“, heißt es in der Pressemitteilung der Verwaltung, die sich für die neuen Standorte mehr Sauberkeit wünscht.

An folgenden Standorten gibt es in Kaufering Container für Altglas: in der Hessenstraße ortsauswärts neben der Bushaltestelle, in der Bahnhofstraße ortsauswärts beim Fußgänger- und Fahrradweg sowie am Parkplatz Bahnhof Nord und am Parkplatz vom Sportplatz in der Bayernstraße. Am Parkplatz vom Lechtalbad gibt es in Zukunft Container für Altglas, sowie für Papier und Kartonagen. Am Recyclinghof Am Texet 2 gibt es Container für fast alle übrigen Wertstoffe. Und ein Kleidercontainer ist beim Edeka zu finden. (AZ)