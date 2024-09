Am Dienstag gegen 16 Uhr ist die Seitenscheibe eines auf dem Parkplatz eines Discounters in der Kolpingstraße in Kaufering geparkten Autos beschädigt worden. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 250 Euro.

Wer hat Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Landsberg unter der Telefonnummer 08191/9320. (AZ)