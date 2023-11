Kaufering

Kaufering sieht in geplantem Solarpark in Hurlach ein Sicherheitsrisiko

In Kaufering gibt es Bedenken gegen einen Solarpark in Hurlach. Die Gründe wurden jetzt im Gemeinderat benannt.

Plus Die Marktgemeinde Kaufering lehnt den Solarpark in der Nachbarkommune aus mehreren Gründen ab.

Von Christian Mühlhause

Auf einer bislang landwirtschaftlich genutzten Fläche nahe der Kreisstraße LL 20 soll in Hurlach ein Solarpark entstehen. Der Bebauungsplan hat einen Geltungsbereich von fast 50.000 Quadratmetern. Da das Vorhaben nördlich von Kaufering geplant ist, hat die Gemeinde Stellung genommen und lehnt dieses ab. Der Markt sieht darin ein "Sicherheitsrisiko“.

In Kaufering fiel laut Claudia Endres, Leiterin Nichttechnisches Bauamt, im Zuge von internen Abstimmungsgesprächen auf, dass das Vorhaben auf Hurlacher Flur konkrete Auswirkungen auf Kaufering hat. Die Stellungnahme zum Bebauungsplan fällt in den Zuständigkeitsbereich von Endres, die zunächst keine Bedenken hatte. Parallel dazu wandte sich der künftige Betreiber der PV-Anlage an das Technische Bauamt des Marktes, weil er eine 20-kV-Leitung zum Einspeisepunkt der LEW verlegen will. Der befindet sich in bewohntem Gebiet im Norden von Kaufering. Hätte der Markt zugestimmt, wäre ein privatrechtlicher Vertrag geschlossen worden. Doch es gibt aus mehreren Gründen Bedenken.

