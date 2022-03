Kaufering

Kaufering trauert um Holocaust-Überlebenden Yehuda Beilis

Plus Yehuda Beilis entkam mehrmals dem Holocaust und wurde 1945 aus der KZ-Außenstelle in Kaufering von den Alliierten befreit. Nun ist der Zeitzeuge im Alter von 95 Jahren gestorben. Ein Nachruf.

Von Oliver Wolff

Yehuda Beilis ist am Montag im Alter von 95 Jahren gestorben. Der Iraeli war in der Zeit des Holocaust in Kaufering in der damaligen KZ-Außenstelle in Gefangenschaft und Zeitzeuge der Gräueltaten des NS-Regimes. Stephan Albrecht vom Verein „Gedenken Kaufering“ erinnert sich an seine letzte Begegnung mit Beilis in Israel 2017: „Er war ein liebevoller, offener und mutiger Mensch. Wir werden ihn vermissen.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

