Kaufering: Unbekannter Mann befriedigt sich vor junger Frau

Ein unbekannter Mann lässt vor einer jungen Frau in Kaufering die Hose runter. Jetzt sucht die Polizei den Exhibitionisten.

Ein Exhibitionist hat am Sonntag in Kaufering eine junge Frau sexuell belästigt. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mitteilt, spielte sich der Fall im Regnitzweg in Kaufering ab. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die junge Frau lag bereits im Bett, als sie gegen 22.45 Uhr einen Schlag gegen ihr Zimmerfenster im ersten Stock hörte. Vor dem Haus erkannte sie einen unbekannten Mann, der sich vor ihr befriedigte. Nachdem sie den Mann aus dem geöffneten Fenster heraus ansprach, entfernte sich dieser. Im Hof konnte anschließend ein Stein aufgefunden werden, der wohl gegen die Fensterscheibe geworfen worden war.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung der Polizei im Nahbereich des Wohnhauses verlief erfolglos. Aufgrund der Dunkelheit kann der Tatverdächtige nur sehr wage beschrieben werden: etwa 1,80 Meter groß, rund 20 bis 40 Jahre alt, normale Statur, dunkel bekleidet, nach vorne gebogene Cap, er trug eine FFP2-Maske.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 08141/612-0 zu melden.