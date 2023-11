Kauferinger Adventsmarkt: Straßensperrungen angekündigt

Die Vorbereitungen für den Adventsmarkt in Kaufering nehmen Fahrt auf. Verkehrsteilnehmer müssen sich auf Einschränkungen einstellen.

Die Kauferinger Verwaltung informiert über eine Straßensperrung im Advent. In der Zeit von Montag, 4. Dezember, bis spätestens Mittwoch, 13. Dezember, ist die Albert-Schweitzer-Straße ab der Einfahrt Donnersbergstraße bis zum Ende des Grundstücks Albert-Schweitzer-Straße 4, sowie in der Donnersbergstraße 23 für den Verkehr vollständig gesperrt.

Die beiden Bushaltestellen in diesem Bereich werden in dieser Zeit nicht angefahren. Stattdessen sollen die Haltestellen in der Ottostraße und am Seniorenstift genutzt werden. Die Umleitung erfolgt über die Haidenbucherstraße, Kolpingstraße und Kivostraße.

Grund für die Straßensperrung und Änderung der Bushaltestellen ist der Adventsmarkt in der Albert-Schweitzer-Straße 4 vor dem Gebäude der Vhs und vor der Bücherei beim Fuggerplatz. Der Weihnachtsmarkt findet von Freitag, 8. Dezember, bis Sonntag, 10. Dezember von 16 Uhr bis 20 Uhr statt. (AZ)

