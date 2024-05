Kauferinger Bahnhofsumbau: Startschuss für Sommer 2025 geplant

Hat das Warten ein Ende? Die Sanierungsarbeiten am Kauferinger Bahnhof sollen im kommenden Jahr beginnen.

Nach langer Odyssee ist Land in Sicht. In der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderats am Mittwochabend verkündete der Technische Bauamtsleiter Andreas Giampà Neuigkeiten zum Start der Sanierungsarbeiten am Kauferinger Bahnhof. Demnach wurde die Verwaltung von der Deutschen Bahn darüber informiert, dass der Bau im August 2025 beginnen soll. In der nächsten Sitzung soll das Bauprojekt vorgestellt werden.

Bahnhofsbau ist in Kaufering schon lange ein Thema

Die fehlende Barrierefreiheit am Kauferinger Bahnhof ist schon lange ein Thema. Ursprünglich war der Umbau einmal für das Jahr 2018 geplant. Danach wurde er immer weiter verschoben, zuletzt von 2023 auf 2025 aufgrund der streng geschützten Schlingnatter, die vor Ort gefunden wurde. Vorgesehen ist unter anderem, drei Bahnsteige zu erneuern und jeweils mit einem Aufzug auszustatten. Ebenso sollen die Bahnsteigzugänge und die Personenunterführung angepasst werden. Die Bahnsteig- und die Treppenzugänge zur Unterführung werden für die barrierefreie Erschließung der Bahnsteige neu hergestellt. Auch das Bahnhofsumfeld wird anschließend neu gestaltet.

Lesen Sie dazu auch