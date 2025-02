Kauferinger Lebensretter: Neuer Verein setzt sich für mehr Hilfe im Notfall ein

Ende Januar wurde der Verein „Kauferinger Lebensretter e.V.“ gegründet, um die Erste-Hilfe-Kompetenzen in der Region Kaufering zu fördern und schnelle Hilfe im Notfall zu ermöglichen. Der Fokus liegt auf der Unterstützung ehrenamtlicher Helfer und der Sensibilisierung der Bevölkerung für lebensrettende Maßnahmen.

Der Verein will Menschen befähigen, in kritischen Situationen schnell und effektiv zu handeln. In der Gründungssitzung wurden die drei Vorsitzenden gewählt: Jeremy Rizer (1. Vorsitzender), Anna Hobelsberger (2. Vorsitzende) und Raphael Bahr (3. Vorsitzender/Schatzmeister). Die Vereinsführung möchte sicherstellen, dass der Verein effizient und zielgerichtet arbeiten kann. Zur Kontrolle der Finanzen wurden Stefan Neumayer und Florian Fellner-Feldegg als Kassenprüfer bestimmt.

Alle Gründungsmitglieder aus Kaufering sind als Mobile Retter aktiv

Alle Gründungsmitglieder sind als „Mobile Retter“ aktiv, eine Initiative, die es ermöglicht, in Notfällen schneller als der Rettungsdienst am Einsatzort zu sein. Sie tragen dazu bei, die Zeit bis zum Eintreffen der Rettungskräfte zu überbrücken und haben bereits in der Vergangenheit Menschenleben gerettet. Zudem engagieren sich die Mitglieder in weiteren ehrenamtlichen Organisationen wie Feuerwehr und Rettungsdienst, wodurch sie ihr Wissen und ihre Erfahrung in die Arbeit des Vereins einbringen können.

„Unser Ziel ist es, die Rettung von Menschenleben zu fördern und mehr Menschen für Erste Hilfe zu sensibilisieren. Wir haben selbst erlebt, wie wichtig schnelle Hilfe sein kann, und möchten dieses Wissen weitergeben“, erklärt Jeremy Rizer, der frisch gewählte Vorsitzende und selbst aktiver Feuerwehrmann.

Ein weiteres Ziel des Vereins ist es, regelmäßige Schulungen anzubieten, um die praktische Anwendung von Erste-Hilfe-Maßnahmen zu vermitteln. Auch die Verbreitung von lebensrettendem Wissen und die Förderung der Nutzung öffentlicher Defibrillatoren sollen vorangetrieben werden. „Das langfristige Ziel ist es, möglichst viele Menschen zu motivieren, sich aktiv an Rettungsaktionen zu beteiligen und in Notfällen schnell zu helfen“, so Anna Hobelsberger, die als Rettungssanitäterin und Feuerwehrfrau in Kaufering tätig ist.

Kauferinger Lebensretter sind auf Spenden angewiesen

Der Verein sieht sich als ergänzende Initiative zu bestehenden Hilfsorganisationen und betont, dass alle Engagierten – unabhängig von ihrer Organisation – von der Mitgliedschaft profitieren können. „Wir wollen eine interdisziplinäre Gemeinschaft aufbauen, in der sich alle, die helfen wollen, gegenseitig unterstützen“, so Rizer.

Die Gründung des Vereins soll ein erster Schritt hin zu mehr Sicherheit und besseren Rettungsmaßnahmen in der Region sein. Die Gründer betonen jedoch, dass die Finanzierung der geplanten Aktivitäten eine große Herausforderung darstellt. Daher wird der Verein auch auf Spenden und Unterstützung von Förderern angewiesen sein. Sobald die rechtlichen Voraussetzungen wie die Eintragung ins Vereinsregister abgeschlossen sind, können Interessierte den Verein auch finanziell unterstützen.

„Kauferinger Lebensretter e.V. – weil Mut und Entschlossenheit das Leben in entscheidenden Momenten retten“, lautet das Motto des Vereins. Weitere Informationen und aktuelle Veranstaltungen sind auf der Website des Vereins sowie auf Instagram zu finden. (AZ)