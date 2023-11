Kauferinger müssen ab Januar 2024 mehr fürs Wasser bezahlen

Die Gemeinde Kaufering hebt Verbrauchspreis für Wasser deutlich an. Die mit der Kalkulation beauftragte Expertin rät, an zwei weiteren Schrauben zu drehen.

Alle vier Jahre kalkuliert die Marktgemeinde Kaufering die Wassergebühren neu. Nun hat der Gemeinderat festgelegt, welche Kosten auf die Bürgerinnen und Bürger ab dem 1. Januar 2024 zukommen. Während die Grundgebühr stabil bleibt, erhöht sich die Verbrauchsgebühr spürbar. Beauftragt mit der Kalkulation hatte die Gemeinde die Firma Kubus Kommunalberatung und Service. Deren Mitarbeiterin Ingrid Hannemann riet dem Ratsgremium nachdrücklich dazu, bei zwei weiteren Einnahmequellen zu handeln.

Dabei handelt es sich um einmalige Herstellungsbeiträge, wenn die Infrastruktur geschaffen wird. Diese seien zuletzt 2006 in Kaufering angepasst worden. "Sie haben beim Wasser eine Deckungsquote von 23 Prozent. Beim Abwasser liegt sie zwischen 40 und 45 Prozent. Das ist zu gering. Diese Kosten belasten ihre Gebührenkalkulation", so Hannemann. Die Unterdeckung beim Wasser in den vergangenen vier Jahren belaufe sich auf 165.000 Euro, die nun ausgeglichen werden müssten, führte sie weiter aus. Hinzu kämen gestiegene Energie- und Personalkosten, die berücksichtigt werden mussten. Daraus ergebe sich eine Erhöhung des Verbrauchspreises von bisher 1,63 Euro je Kubikmeter auf dann 2,01 Euro je Kubikmeter. "Ich kenne Kommunen, die sich hier über vier Euro bewegen", führte Hannemann aus. In Kaufering werde zwar ins Netz investiert, es seien aber keine großen Investitionen, so die Mitarbeiterin der Firma Kubus.

Grundgebühr fürs Wasser bleibt in Kaufering stabil

Die Grundgebühr in Kaufering bleibe stabil, da dies so gewünscht sei, führte die Fachfrau aus. Wie aus der Beschlussvorlage für die Gemeinderäte hervorgeht, ist diese nach vier Stufen gestaffelt. Bei Verwendung von Wasserzählern mit Dauerdurchfluss beträgt die Grundgebühr 40 Euro, sofern der Durchfluss nicht über vier Kubikmetern in der Stunde liegt. Dies sei bei 97 Prozent der Haushalte in Kaufering der Fall, erklärt Manuela Nitsche, kaufmännische Leiterin der Kommunalwerke, auf Nachfrage unserer Redaktion. Bei einigen Wohnanlagen und Firmen sei der Durchfluss höher und koste deswegen auch mehr.

Beim Abwasser hatte die Rechtsaufsicht des Kreises die Gebührensatzung in Kaufering Ende des Jahres 2022 kassiert. Diese verwies in ihrer Begründung auf den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof. Dieser entschied 2003, dass die alleinige Anwendung des sogenannten Frischwassermaßstabs nichtig sei, wenn die Kosten für die Beseitigung von Niederschlagswasser nicht als geringfügig angesehen werden können. Dies ist demnach der Fall, wenn der Anteil an den Gesamtkosten zwölf Prozent übersteigt. Wie Hannemann im Gemeinderat Anfang dieses Jahres informierte, liegt der Anteil in Kaufering bei 22 Prozent. Deswegen muss ein gesplittetes System für Schmutz- und Niederschlagswasser angewandt werden. Kaufering erließ damals eine Übergangssatzung für drei Jahre.

