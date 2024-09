Kauferinger Ortsbus: „Es macht keinen Sinn, heiße Luft durch die Gegend zu fahren.“

Vor bald einem Jahr hat der Kauferinger Marktgemeinderat die Neuausschreibung des Ortsbusses mit einem reduzierten Fahrplan ab Ende 2024 beschlossen. Der Ortsbus soll damit in seiner jetzigen Form nicht mehr weitergeführt werden. In der Zwischenzeit wurde das Münchner Ingenieurbüro für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik „gevas humberg & partner GmbH“ damit beauftragt, ein Konzept zur Beförderung zu erarbeiten. Erik Meder, Spezialist für ÖPNV-Planung, stellte in der jüngsten Sitzung die Ergebnisse der Bestandsanalyse vor.

Vanessa Polednia Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ortsbus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kaufering Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis