Kauferinger wollen weg von der Flasche

Die Marktgemeinde wird das erste Wasserquartier im Landkreis Landsberg.

Der Verein "A tip: tap" (ein Tipp: trink Leitungswasser) setzt sich für den Konsum von Leitungswasser ein. Denn das spare gegenüber Flaschenwasser viel Plastik, Kohlendioxid und Transportwege, veranschaulichte Silke Meusel, die den Verein in der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderats Kaufering vorstellte. Als Mitglied im Klima- und Umweltschutzbeirat stellte sie das Konzept der Wasserquartiere vor.

In einem Wasserquartier fördert ein Partnernetzwerk aus lokalem Wasserversorger und weiteren Partnern das Bewusstsein für Trinkwasser. Das Netzwerk zeige die Vorteile von Leitungswasser auf, engagiere sich für bessere und kostenfreie Zugänge und trage demnach zum Klimaschutz bei. Das soll nun auch in Kaufering passieren.

An der Boulebahn in Kaufering soll ein Trinkbrunnen entstehen

Wichtige Elemente in einem Wasserquartier sind die Bildungsarbeit, etwa an Schulen und Kitas, aber auch die Beratung von Unternehmen und Praxen zum Umstieg auf Leitungswasser und die Schaffung von neuen Trinkorten, wie öffentlichen Trinkbrunnen.

Nach einem ersten Workshop in Kaufering Anfang des Jahres habe man festgestellt, was in Kaufering schon vorhanden sei, berichtete Meusel: Trinkwasserspender sind in der Mittelschule und seit Neuestem auch im Rathaus, in der Volkshochschule und in der Bücherei sind offizielle "Refill-Stationen", dort kann man also ohne Probleme seine Flasche mit Trinkwasser auffüllen. Ein öffentlicher Trinkbrunnen sei zudem an der Boulebahn geplant, erwähnte Bürgermeister Thomas Salzberger, der Schirmherr des Wasserquartiers ist.

Für die Zukunft wolle man zum Beispiel auch in den Gemeinderatssitzungen auf das Flaschenwasser verzichten. Der Marktgemeinderat unterstützte daher das Vorhaben einstimmig. Für Plakate, Workshops und Verwaltung werden einmalig 800 Euro fällig. (pov)

