Kauferingerin mit schwerer Darmerkrankung hofft auf Spenden für Therapie

Leni Ruess' vergangene Jahre sind geprägt von Krankheit und der Suche nach Heilung. Eine kostspielige Therapie könnte den Unterschied machen.

Leni Ruess sitzt im Wohnzimmer ihrer Mutter in Kaufering. Sie wirkt kraftlos, gelegentlich verliert sie den Faden im Gespräch und nennt es Brainfog, also einen Nebel im Kopf. "Meine Batterien sind leer", sagt die 34-Jährige mit leiser Stimme. Sie ist Anfang Februar für Infusionen auf Heimatbesuch, die ihren erschöpften Körper mit Nährstoffen versorgen sollen. Die 34-Jährige leidet seit vielen Jahren an den Symptomen von SIBO, einer Darmfellerkrankung, hat unzählige Behandlungen erfolglos ausprobiert und sammelt nun per Crowdfunding Geld für eine kostspielige Therapie im Ausland.

Die ersten Symptome kamen vor sieben Jahren im Urlaub

Absolut unangenehm sei es ihr, nach Geld zu fragen, betont Leni Ruess im Gespräch mit unserer Redaktion. Doch ihr gingen die Möglichkeiten aus. Die Kauferingerin schildert ihre Leidensgeschichte: Angefangen habe alles vor sieben Jahren mit einer Magen-Darm-Erkrankung, die sie sich auf einer Reise durch Marokko eingefangen hatte, daraus entwickelte sich eine Gastritis, die standardmäßig behandelt wurde. Doch die Verbesserung war nicht von Dauer. Die Symptome wurden trotz Medikamenten und Ernährungsumstellungen nicht besser. Auch eine Behandlung in der Charité in Berlin blieb ohne Erfolg. "Es gab immer mal wieder bessere Phasen und schlechtere, aber eine Ursache konnte man nicht finden, die Ärzte waren ratlos oder nahmen mich nicht ernst", schildert die junge Frau, die daher eigene Recherchen intensivierte.

In der Coronazeit zog sie mit ihrem Ehemann Daniel Bürgle, den sie seit ihrer Schulzeit am Landsberger Dominikus-Zimmermann-Gymnasium kennt, nach Süditalien. Die Hoffnung des Paars: Vielleicht könnte ein Tapetenwechsel helfen. Bürgle ist Anbieter eines Newsportals im Internet für E-Sport. Seine Frau schreibt in guten Phasen Inhalte für die Webseite.

In Leni Ruess' Dünndarm befinden sich Bakterien, die bei gesunden Menschen nicht oder nur kaum vorhanden sind

Nach vielen Monaten Recherche fand die erkrankte Frau eine Spur, die zu ihren Symptomen passte und dann mit Tests nachgewiesen wurde: Eine Dünndarmfehlbesiedlung, kurz SIBO für "Small bowel (bacterial) overgrowth syndrome". Bei SIBO sind im Dünndarm Bakterien vorzufinden, die bei gesunden Menschen nicht oder nur kaum vorhanden sind. Das geschieht unter anderem, wenn es den Bakterien aus dem Dickdarm gelingt, in den Dünndarm vorzudringen.

Dr. Thomas Fiedler ist Facharzt für Innere Medizin in Berlin. Einen besonderen Schwerpunkt in seiner Gemeinschaftspraxis bildet die Behandlung von Beschwerden und Störungen im Magen- und Darmbereich. "In der Regel ist es so, dass bei SIBO-Patienten 30 Prozent nur eine einmalige Behandlung benötigen und danach beschwerdefrei sind. Bei bis zu 70 Prozent der Patienten treten die Beschwerden erneut auf, und es ist erneut eine bakterielle Fehlbesiedlung des Dünndarms nachzuweisen, die dann häufig auch eine erneute Therapie nötig macht", erklärt Fiedler. Die Standardtherapie bestehe dabei aus drei Säulen: Erstens muss die Verdauung des Patienten verbessert werden, sodass die Bakterien im Dünndarm weniger Nahrung bekommen. Daraufhin muss die Bakterienanzahl reduziert werden. Die Therapie reiche von Antibiotika bis zu pflanzlichen antimikrobiellen Stoffen. Die dritte Säule bestehe in der Gabe eines Prokinetikums, also eines Medikaments, was den Dünndarm bei seiner täglichen Reinigung unterstützt, um eine erneute Besiedlung zu verhindern.

Doch klassische Behandlungsmethoden halfen Leni Ruess nicht. Über andere Betroffene und eine Ernährungsberaterin, die sich auf SIBO spezialisiert hat, wurde Leni Ruess auf die Möglichkeit einer FMT aufmerksam, FMT steht für fecal microbiota transplant. Ein Speziallabor bereitet das Mikrobiom eines gesunden Spenders so auf, dass man es zu sich nehmen kann, dabei besiedeln die darin enthaltenen guten Bakterien den eigenen Darm neu und sollen die schlechten Bakterien vertreiben. Doch auch nach zwei Stuhltransplantationen seit Herbst 2023 für knapp 2000 Euro bleibt die gewünschte Wirkung bislang aus. Das Ungleichgewicht der Darmflora scheint zu stark zu sein, weitere Anwendungen und damit weitere Tausende Euro müsste sie in ihre Genesung investieren. "Die Therapie ist sehr teuer, da es extrem wenige Spender gibt", erklärt Leni Ruess.

Bakteriophagen könnten Leni Ruess aus Kaufering helfen

Eine weitere Hoffnung ist die Phagentherapie. Bakteriophagen (kurz Phagen) sind Viren, die bestimmte Bakterien gezielt angreifen und zerstören können. Auch wenn ihre Eignung zur Bekämpfung bakterieller Infektionen schon lange bekannt ist, wird ihr Einsatz erst seit einigen Jahren wieder verstärkt thematisiert, vor allem als Mittel gegen das wachsende Problem von Antibiotikaresistenzen. Phagentherapien erfolgen, insbesondere bei chronischen und schwer zu behandelnden oder austherapierten Fällen. Die benutzten Phagen stammen meist aus Sammlungen, die in verschiedenen Institutionen weltweit unterhalten werden, darunter im Eliava Phage Therapy Institut in Georgien, das Leni Ruess aufsuchen möchte. Doch selbst im eher kostengünstigen Georgien schlage die Therapie mit 25.000 Euro zu Buche, und auch hier geht Ruess von bis zu drei Anläufen aus, um Erfolge erzielen zu können. Das ergibt eine Summe von 75.000 Euro. Geld, das sie und ihr Partner nicht haben. Die Krankenkasse übernehme die Kosten nicht.

Die Therapie mit Bakteriophagen, wie sie in Georgien angeboten wird, werde in Deutschland bisher nicht durchgeführt, weiß auch Dr. Fiedler. "Diesbezüglich gibt es leider keine Studien, die den Nutzen belegen. Dies bedeutet nicht, dass dieser nicht vorhanden ist, aber im Rahmen der evidenzbasierten Medizin kann es sich bei dem Vorgehen in Tiflis nur um einen individuellen Heilversuch handeln", betont der Mediziner. Da entsprechende Daten zur Bakteriophagen-Therapie fehlten beziehungsweise ihm nicht bekannt seien, könne er über die Erfolgsaussichten keine Angaben machen.

Leni Ruess möchte die Hoffnung nicht aufgeben und zumindest die kostengünstigeren Stuhltransplantationen weiter ausprobieren, doch selbst hierfür sei das Geld knapp. Von ihrem eigentlichen Spendenziel von insgesamt 75.000 Euro ist Leni Ruess noch weit entfernt. Anfang Februar stand ihre "Gofundme"-Kampagne bei 1700 Euro. Mit ihrem Spendenaufruf möchte sie jedoch auch auf die Langzeitfolgen von SIBO hinweisen, da die Krankheit oft nicht richtig diagnostiziert werde und Reizdarm oder Verstimmung abgetan werde.