Kaufering

vor 29 Min.

Von außen wirkt am Tatort alles ganz normal: Mann tötet Bruder in Kaufering

In einem Mehrfamilienhaus in der Albert-Schweitzer-Straße in Kaufering ist es zu einem tödlichen Streit zwischen Brüdern gekommen.

Plus In einem Mehrfamilienhaus in Kaufering ersticht ein 35-Jähriger seinen 42-jährigen Bruder. Die Anonymität in den Hochhäusern ist immer wieder Thema.

Von Christian Mühlhause Artikel anhören Shape

Am Baum der hinter dem Mehrfamilienhaus in Kaufering steht, hängt ein Nistkasten für Vögel. "Home sweet home" steht darauf. Doch in dem Gebäude mit neun Geschossen hat sich am Donnerstagabend ein tödlicher Streit zwischen Brüdern zugetragen, der das traute Heim zerstört hat. Am Tag danach deutet von außen nichts mehr auf das Ereignis hin. Kauferings Bürgermeister Thomas Salzberger ( SPD) ist geschockt von der Tat.

Insgesamt 54 Namen stehen auf den Klingelschildern des Hauses in der Albert-Schweitzer-Straße. Doch Blumen, eine Kerze zum Gedenken oder Karten, die Trauer um den Getöteten 42-Jährigen bekunden, sucht man vergebens. Zwei Brüder sind am Donnerstagabend in einer Wohnung in Streit geraten. Gegen 20.40 Uhr kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Männern im Alter von 35 und 42 Jahren. Im Streit fügte der 35-Jährige seinem älteren Bruder mit einem Messer so schwere Verletzungen zu, dass dieser noch in der Wohnung starb. Reanimationsmaßnahmen durch einen Notarzt blieben ohne Erfolg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen