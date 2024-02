Kaufering

vor 32 Min.

Kauferings finanzielle Zukunft: Haushaltsplan 2024 steht, doch Sorgen bleiben

Plus Der Haushaltsplan für Kaufering im Jahr 2024 wurde vorgestellt, doch der Blick in die Zukunft wirft Fragen auf. Eine zusätzliche Darlehensaufnahme ab 2025 könnte notwendig werden.

Von Vanessa Polednia Artikel anhören Shape

Der Ausschuss für Finanzen und Haushalt des Markts Kaufering tagte vor Kurzem im Sitzungssaal. Auf der Tagesordnung stand der Haushaltsplan für 2024. Kämmerer Robert Thaller führte durch die Zahlen, die nach zwei nicht öffentlichen Sitzung zuvor einige Änderungen erfahren haben.

So wurde im Kreistag in der Zwischenzeit entschieden, den Kreisumlagehebesatz um einen Prozentpunkt auf 53 Punkte anzuheben. Ein Prozent entspricht auf der Einnahmenseite des Landratsamts einem Betrag von knapp zwei Millionen Euro. Die Kreisumlage ist von den Gemeinden an den Landkreis zu zahlen. Für die Marktgemeinde Kaufering macht diese Entscheidung ein Minus von 198.000 Euro aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen