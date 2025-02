Kauferings Haushalt für 2025 steht: Alle wollen sparen, doch keiner weiß, woran

Die Finanzlage in Kaufering ist angespannt, da viele Großprojekte in Arbeit sind. In den Haushaltsstatements fällt immer wieder das Wort Sparen, doch Antworten, woran gespart werden kann, gibt es kaum. Der Haushalt wird größtenteils zugestimmt, glücklich sieht dabei niemand aus.

Grundstücksverkäufe sollen Geld in die Kauferinger Kasse spülen

Externer Berater Josef Nießl erläuterte die Situation im Gremium, nachdem Kämmerer Robert Thaller länger gefehlt hatte. Nießl empfahl, laufende Großprojekte wie die Sanierung und Erweiterung der Grundschule (20 Millionen Euro, Fertigstellung 2026) abzuschließen, bevor weitere Projekte wie der Neubau des Feuerwehrhauses (16 Millionen Euro) oder die Sanierung des Rathauses (nicht im Finanzplan bis 2028) angegangen werden. Wie im Finanzausschuss entschieden, wurde die Sanierung der Scheuringer Straße wieder aus dem Haushalt gestrichen. Er riet auch zu Grundstücksverkäufen zur Generierung von Einnahmen, mit 6,5 Millionen Euro aus Immobiliengeschäften im Haushalt, insbesondere aus dem Neubaugebiet Lechfeldwiesen V. Der Schuldenstand wird sich vermutlich von 23,4 Millionen Euro auf 40,7 Millionen Euro bis Ende 2028 erhöhen. Zudem müssen 2,8 Millionen Euro aus dem Vermögenshaushalt in den Verwaltungshaushalt überführt werden, was ein Warnsignal darstellt. Dies führt zu einem Rückgang der Rücklage von derzeit 7,5 Millionen Euro auf die Mindesthöhe. Eine Kreditaufnahme wird 2025 noch nicht erwartet, ist jedoch bis 2028 mit über 14 Millionen Euro erforderlich.

Ein beachtlicher Anteil am Wirtschaftsplan der Kommunalwerke Kaufering entfällt auf das Neubaugebiet Lechfeldwiesen V. Für die Erschließung von Wasser, Abwasser und Fernwärme sind 270.000 Euro vorgesehen. Weitere Investitionen in Höhe von vier Millionen Euro sind für den Ausbau des Fernwärmenetzes und die Kläranlage geplant, die komplett über Kredite finanziert werden sollen. Die Erneuerung der Abwasserleitung in der Ludwigstraße kostet heuer rund eine Million Euro, für die Fernwärme sind 2025 840.000 Euro veranschlagt. In der Ottostraße sollen zwischen 2026 und 2028 Wasserleitungen erneuert werden, mit jeweils 400.000 Euro im Finanzplan. Für mehrere Abwasserprojekte sind ebenfalls Investitionen in sechsstelliger Höhe geplant. Die größten Einnahmequellen sind die Fernwärme (3,3 Millionen Euro) und die Einspeisung von Strom (1,2 Millionen Euro). In eine Machbarkeitsstudie zur Geothermie sollen 90.000 Euro fließen. Ein Transformationsplan zur Treibhausgasneutralität wird mit jeweils 100.000 Euro für 2027 und 2028 unterstützt. Die Differenz zwischen Schulden (14,3 Millionen Euro) und Eigenkapital (12,3 Millionen Euro) hat sich seit 2014 deutlich verringert, jedoch wird ein erneuter Anstieg des Schuldenstands auf über 18 Millionen Euro in den kommenden Jahren erwartet.

Vereinsförderung in Kaufering streichen? „Das will keiner, vor allem kurz vor Kommunalwahlen.“

Der Haushalt 2025 sowie der Wirtschaftsplan der Kommunalwerke wurden mit 18:4 Stimmen beschlossen. Der Finanzplan für die kommenden drei Jahre wurde mit 16:6 Stimmen genehmigt. Einmütig wurde dem Kredit für die Kommunalwerke von maximal rund vier Millionen Euro zugestimmt. Doch zuvor wurden noch die Haushaltsstatements vorgetragen.

Meinrad Mayrock sagte für die CSU: „Wir haben diesmal noch einen genehmigungsfähigen Haushalt hinbekommen, aber für Jubelstürme gibt es keinen Grund.“ Der CSU-Gemeinderat plädierte, rechtzeitig die Finanzplanung für die kommenden Jahre anzugehen. „Jeder muss in sich gehen und überlegen, worauf er verzichten kann. Nicht alle Aufgaben sind Pflicht.“ Doch als Mitglied des Finanzausschusses habe er keine großen Einsparpotenziale in diesem Haushalt gesehen. Die Vereinsförderung streichen oder die Bücherei schließen? „Das will keiner, vor allem kurz vor Kommunalwahlen“, betonte er. Der CSU-Sprecher bat das Gremium, dem Haushalt zuzustimmen, denn er „hätte heuer nicht besser aufgestellt werden können“.

Jürgen Strickstrock sagte im Namen der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen, dass die Finanzierung von wichtigen Großprojekten wie dem Kindergarten-Neubau auf sehr wackeligen Beinen steht:„Andere notwendige Investitionen, wie der Feuerwehr-Neubau, mussten sogar verschoben werden und eine ehrliche Aussage für wie lange möchte niemand machen.“ Ein „Weiter so“ sei nicht länger tragbar, meinte Strickstrock: „Wir müssen uns ehrlich die Frage stellen, welche Ausgaben notwendig sind und wo signifikant eingespart werden kann.“

Sascha Kenzler, Sprecher der Unabhängigen Bürgervereinigung Kaufering, merkte an, dass die Sitzungen trotz der kritischen Haushaltslage „sehr harmonisch“ gewesen seien. Umso überraschter sei er über einen Flyer des CSU-Ortsverbandes gewesen. Darin wird die Lokalpolitik für den Bau von Prestigeprojekten und die Informationspolitik bei den Finanzen kritisiert. „Es scheint zwei unterschiedliche CSUen im Ort zu geben“, stellte er verärgert fest. Zum Abschluss seiner Rede kritisierte er die Kosten für den geplanten Landratsamtsneubau, die den Markt über Jahrzehnte belasten würden.

Markus Wasserles (SPD) Verbesserungsansatz: Genauer planen. „Wir erleben in vielen Bereichen, dass der Plan nichts mit der Realität zu tun hat“, sagte er. Ähnlich wie beim ausgedünnten Fahrplan des Ortsbusses müsse man die heiße Luft entfernen, die noch herumgefahren werde. „Vielleicht sollen wir knapper kalkulieren und dann in die Verlegenheit kommen, einen Nachtragshaushalt abzuschließen“, schlug Wasserle vor.

Wolfgang Gottschalchs (Kauferinger Mitte) Botschaft: „Alles, was geschoben wird, kommt immer wieder auf uns zurück und wird immer mehr.“ Der Gemeinderat sollte seiner Meinung nach konsequenter aussieben und kritischen Stimmen mehr Gehör schenken, die Sachverhalte hinterfragen.

Bürgermeister Thomas Salzberger zählte auf, was der Gemeinderat in seiner fünfjährigen Amtszeit auf den Weg umgesetzt und auf den Weg gebracht habe, um den „Projekt- und Sanierungsstau“ zu entzerren. Doch aufgrund der Finanzsituation müsse nun gespart werden. „Wir müssen unsere Pflichtaufgaben umsetzen und unsere freiwilligen Leistungen deutlich minimieren – mit der Weitsicht, unserem Miteinander nicht zu schaden.“ Worauf verzichtet werden könne, ging Salzberger nicht ein. Workshops im Laufe dieses Jahres sollen hierbei helfen.

Aus allen Parteien gab es Lob für die Arbeit und Präsentation von Josef Nießl. Er soll auch den Haushalt für das kommende Jahr planen, da Kämmerer Robert Thaller nur noch in Teilzeit arbeiten wird.