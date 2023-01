Kauferings neuer Kämmerer bringt viel Erfahrung mit

Die Stelle des Kämmerers in Kaufering ist wieder besetzt. Der 60-jährige Robert Thaller kümmert sich um die Finanzen. Bürgermeister sieht im Alter großen Vorteil.

In den vergangenen Monaten war die Stelle des Kämmerers in Kaufering nach dem Abschied von Christoph Echter vakant. Nun hat sein Nachfolger die Arbeit aufgenommen. Der 60-jährige Robert Thaller übernimmt die Aufgabe. Bürgermeister Thomas Salzberger ( SPD) sieht in dessen Alter einen großen Vorteil.

"Wir haben viele wichtige Projekte, und da hilft seine Erfahrung enorm. Ein junger Kämmerer könnte die Herausforderungen nicht stemmen und müsste länger eingelernt werden. Zudem haben wir in der Kämmerei auch ein sehr junges Team." Die personelle Entscheidung ermögliche der Gemeinde auch, in den kommenden Jahren einen Nachfolger entsprechend zu qualifizieren, ergänzte der Bürgermeister. "Wir schicken dafür jetzt jemanden auf Weiterbildungen."

Großprojekte sind Herausforderung für Kauferings Finanzen

In den kommenden Jahren soll sich aber erst einmal Robert Thaller um die Finanzen der Gemeinde kümmern. "Die Zahlen schauen gerade ganz gut aus", sagt er, nachdem er sich einen ersten Überblick verschafft hat. Großprojekte wie der Neubau des Feuerwehrgerätehauses oder das geplante Baugebiet mit kommunalem Wohnungsbau im Norden der Kommune werden die Finanzen in den kommenden Jahren aber stark belasten.

Robert Thaller wohnt in Peiting und hat zuletzt für die VG Langerringen und danach in Wessobrunn als Geschäftsstellenleiter gearbeitet. "Ich wollte mich gerne wieder auf das Thema Finanzen konzentrieren", begründet er seine Bewerbung auf die Stelle in Kaufering. Begonnen hat er seine berufliche Laufbahn in der Verwaltung der Bundeswehr. Seit 25 Jahren arbeitet er für kommunale Arbeitgeber. So war er zehn Jahre in Halblech (Ostallgäu) als Kämmerer und Geschäftsstellenleiter und zehn Jahre beim Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen als Rechnungsprüfer. In Wessobrunn war er zuletzt zwei Jahre beschäftigt. Der 60-Jährige ist verheiratet. Zu seinen großen Hobbys gehören das Singen und das Fotografieren. "Ich bin Mitglied im Fotoclub Schongau und im Männerchor des Trachtenvereins Peiting und dort zweiter Tenor."

Früherer Kämmerer wechselt zu heimatnäherem Arbeitgeber ins Ostallgäu

Sein Vorgänger Christoph Echter war von August 2020 bis Juni 2022 Kämmerer in Kaufering. Der Diplom-Verwaltungswirt war im Oktober 2019 von der Verwaltungsgemeinschaft Buchloe nach Kaufering gewechselt, um sich einarbeiten zu können. Kauferings Kämmerer Winfried Plaß hatte Ende Juli 2020 nach 35 Jahren das letzte Mal an seinem Schreibtisch Platz genommen. Zuvor war er viele Jahre Geschäftsstellenleiter und Kämmerer. Echter wollte heimatnäher arbeiten und kehrte Kaufering deswegen den Rücken. Er kümmert sich inzwischen in der Gemeinde Germaringen (Landkreis Ostallgäu) um die gemeindlichen Finanzen und ist zugleich Geschäftsstellenleiter.

