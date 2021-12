Kaufering

Kauferings Schuldenberg wird stark anwachsen

Die Marktgemeinde Kaufering investiert derzeit in die Sanierung der Mittelschule.

Plus Noch kann der Kämmerer in Kaufering erfreuliche Zahlen präsentieren. Mehrere Großprojekte sorgen aber für eine angespannte finanzielle Situation.

Von Christian Mühlhause

Zu Beginn erst einmal die guten Nachrichten überbringen, dachte sich Kauferings Kämmerer Christoph Echter wohl mit Blick auf die jüngste Haushaltssitzung des Kauferinger Finanzausschusses, in der über den Haushalt für das Jahr 2022 beraten wurde. Die Marktgemeinde investiert nämlich in den kommenden Jahren sehr viel Geld, häuft dadurch aber auch eine große Schuldensumme an. Für das aktuelle Jahr hatte Echter aber erfreuliche Nachrichten.

