Kein Internet, Telefon, TV: Vodafone-Störung in Kaufering

Plus Viele Vodafone-Kunden aus Kaufering haben seit Donnerstag keinen Telefon-, Internet-, und Fernsehempfang. Bürgermeister Thomas Salzberger betreibt Ursachenforschung.

Seit Donnerstag gibt es eine Störung in Kaufering beim Telekommunikationsanbieter Vodafone. Bürgerinnen und Bürger berichten von Ausfällen bei Internet, Telefon und Kabelfernsehen. Angela Schulz aus Kaufering erzählt: "Dass es ab und zu mal kurzzeitig Störungen beim Senderempfang gibt, ist ja nichts Neues. Aber Totalausfall über Tage hinweg ist schon wirklich ärgerlich."