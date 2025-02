Kita-Gebühren in Kaufering steigen um bis zu 17 Prozent

In vielen Gemeinden im Landkreis Landsberg werden aktuell die Gebühren für das kommende Kindergartenjahr festgelegt, so auch in Kaufering. Dort folgt man dem Trend der vergangenen Jahre und erhöht die Grundbeiträge ab September 2025. Im Kauferinger Marktgemeinderat wird darüber diskutiert.

Elternbeiträge für Kinderbetreuung werden an die gestiegenen Kosten angepasst

Im Zuge eines Kita-Leitungstreffens und der Abstimmung mit den Trägern wurde eine Beitragserhöhung für das Kita-Jahr 2025/26 als sinnvoll erachtet, um sie an die wachsenden Personal-, Sach- und Verwaltungskosten anzupassen. „Hintergrund sind die gestiegenen Kosten für Energie und Lebensmittel sowie Personalkosten nach den Tarifverhandlungen“, erklärte Geschäftsstellenleiter Dominic Jödicke. Die Gebühren sollen daher zum 1. September um rund elf Prozent erhöht weredn, in den oberen Buchungskategorien sogar um 15 bis 17 Prozent.

Für ein Regelkind ab dem dritten Lebensjahr kostet die kürzeste Buchungsdauer von drei bis vier Stunden 125 statt 118 Euro. Für sechs bis sieben Stunden sind es 175 statt 157 Euro pro Monat. Der Krippenbeitrag für drei bis vier Stunden kostet ab September 240 Euro und damit neun Euro mehr im Monat. Und auch der sogenannte „U3-Beitrag“ für Kinder unter drei Jahren in der Kindergartengruppe steigt: Fünf bis sechs Stunden Betreuung pro Tag kosten dann 285 Euro und damit zwölf Euro mehr im Monat. Zu den Gebühren kommt noch jeweils ein Spiel-, Material- und Getränkegeld in Höhe von zwölf Euro im Monat hinzu.

Jödicke betonte, dass das mit keinesfalls die anfallenden Kosten, die der Markt trage, abgedeckt seien. Nach Abzug aller Zahlungen durch die Regierung verblieben etwa im Jahr 2024 rund 1,45 Millionen als Kosten bei der Kommune im Jahr (ohne Gebäudeunterhalt, Sanierungen und Ausstattungen). Im Jahr 2021 waren es noch rund 1,03 Millionen Euro.

Kauferings Bürgermeister weist auf Fördergelder hin

Ratsmitglied Peter Mailänder (Kauferinger Mitte) kritisierte, dass das Seniorenstift „unabdingbar gefördert“ werde, während die Zusatzkosten „eins zu eins an die Familien weitergegeben werden“.

In diesem Zuge erinnerte Bürgermeister Thomas Salzberger (SPD) an die Zuschüsse des Freistaats in Höhe von 100 Euro pro Monat für Kindergarten- und Krippenkinder. Die Eltern werden laut Salzberger durch die beiden staatlichen Förderungen stark entlastet, sodass nach Abzug dieser Förderung die Beiträge mitsamt der Erhöhung angemessen erscheinen. „Wir schauen uns die Zahlen jedes Jahr an, um einen besseren Hebel zu haben.“ Die Preisanpassungen, ergänzte Geschäftsstellenleiter Jödicke, sollten schließlich nur die Mehrkosten abdecken.

In die gleiche Kerbe schlug Salzbergers Parteikollege, Markus Wasserle, der die Vorgehensweise begrüßte: „Wenn ich mir die Gebühren für den Kindergarten so anschaue, ist das ein absolut moderater, fairer Preis. Wir waren zuvor sehr günstig – zum Vorteil der Kauferinger Eltern.“

Sascha Kenzler (UBV Kaufering) erwähnte, dass nicht nur die Kitagebühren regelmäßig angepasst werden müssten. „Die Grundsteuer wurde seit 2016 nicht angehoben.“

Mit zwei Gegenstimmen wurde die Preisanpassung für das kommende Kindergartenjahr beschlossen.