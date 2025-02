Klimaneutral bis 2035: Kaufering startet mit der Wärmeplanung

Per Gesetz wurden die Gemeinden Anfang 2023 verpflichtet, eine Wärmeplanung auf den Weg zu bringen. Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern haben dafür bis Mitte 2026 Zeit, kleinere zwei Jahre länger. Begleitend wurde ein Förderprogramm über 500 Millionen Euro aus der nationalen Klimaschutzinitiative der Bundesregierung beschlossen. Auf Mittel daraus hoffte auch Kaufering. 16 Monate nach der Beantragung kam dann im vergangenen Oktober der positive Bescheid. Nun hat sich der Markt entschieden, die Firma MaxSolar aus Traunstein als Partner mit ins Boot zu holen. Das kostet weniger als veranschlagt.

Laut Bürgermeister Thomas Salzberger war mit Kosten von 100.000 Euro gerechnet worden, nun liegt der Betrag unter 50.000 Euro. „Wir bekommen zudem die höchstmögliche Förderung von 90 Prozent“, freut er sich. Das Projekt zielt darauf ab, die Wärmeversorgung des Marktes bis 2035 klimaneutral zu gestalten und damit „einen wesentlichen Beitrag zur Energiewende zu leisten“, informiert der Markt. „Der Weg hin zu einer klimaneutralen Wärmeversorgung ist eine zentrale Aufgabe, die wir nur durch kluge Planung und den richtigen Partner erfolgreich meistern können. Mit MaxSolar haben wir erfahrene Spezialisten an unserer Seite, die uns mit Wissen und Erfahrung unterstützen“, so Salzberger. Auf der Internetseite des Unternehmens ist zu lesen, dass es dieses seit 2009 gibt und es inzwischen mit mehr als 300 Mitarbeitenden an fünf Standorten in Deutschland aktiv ist.

Die nächsten Schritte sehen eine umfassende Bestandsaufnahme der derzeitigen Versorgung, eine Bedarfsprognose und die Planung von möglichen Szenarien zur Integration erneuerbarer Energien und Effizienzsteigerungen vor. „Die Aufgabe ist komplex, doch wir sind überzeugt, dass eine enge Zusammenarbeit und gegenseitiges Vertrauen der Schlüssel zum Erfolg sind. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Markt Kaufering“, erklärt Projektleiter Alexander Steber.

Wie berichtet, will der Markt sein Fernwärmenetz weiter ausbauen und investiert 90.000 Euro in eine Machbarkeitsstudie zum Thema Geothermie.