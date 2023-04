Firma Wasserle erhält Auszeichnung als einer der besten Arbeitgeber Deutschlands

Bereits das dritte Jahr in Folge erreicht das Unternehmen aus Kaufering eine Platzierung an der Spitze der besten Arbeitgeber.

Nach Platz drei in 2021 und Platz zwei in 2022 wurde die Gebäudereinigung Wasserle aktuell mit Platz drei bundesweit, in der Größenkategorie 251 bis 500 Mitarbeiter, als bester Arbeitgeber in ganz Deutschland ausgezeichnet. Dies wurde vom Forschungs- und Beratungsinstitut "Great Place to Work" bekannt gegeben. Ausgezeichnet wurden Unternehmen, die ihren Beschäftigten und Mitarbeitenden besonders attraktive und förderliche Arbeitsbedingungen bieten.

Auszeichnung basiert unter anderem auf Angebot für Mitarbeitende

Die Auszeichnung basiert auf einer anonymen Befragung der Mitarbeitenden der teilnehmenden Unternehmen. Themen der Befragung sind unter anderem Vertrauen in Führungskräfte, Teamgeist, Fairness, Wertschätzung, Respekt sowie Identifikation mit dem Unternehmen. Überdies wird das Management im Rahmen eines Kultur-Audits befragt, welche Maßnahmen und Programme zur Gestaltung einer attraktiven Unternehmenskultur aufgelegt wurden.

Viele der gut bewerteten Angebote sind schon seit Jahren für die Belegschaft des Unternehmens verfügbar, wie etwa Werkswohnungen, Vertrauensarbeitszeit, Fitnessstudio Mitgliedschaft und ein Betriebsrestaurant. Dieses Jahr konnte der neue Kooperationsvertrag mit einem Hausärztezentrum punkten. Die Firma übernimmt bei diesem Konzept die Kosten für umfangreiche Gesundheitsvorsorgen bei ihren Mitarbeitern.

Kauferinger Unternehmen freut sich über die Bewertung

"Die Auszeichnung steht für eine Arbeitsplatzkultur, die in hohem Maße von Vertrauen, Stolz und Teamgeist geprägt ist", sagt Andreas Schubert, Geschäftsführer beim Great Place to Work Institut. Eine attraktive Engagement- und innovationsfördernde Unternehmenskultur sei ein zentraler Schlüssel für wirtschaftlichen Erfolg und die Bewältigung wichtiger Zukunftsaufgaben – gerade in der aktuellen Situation.

Es sei schön, dass der faire und respektvoller Umgang mit den Kolleginnen und Kollegen so honoriert werde, sagt Markus Wasserle, der Geschäftsführer des Kauferinger Unternehmens. "Das Ergebnis spricht für eine hohe Identifikation der Belegschaft mit dem Unternehmen und für einen starken, abteilungsübergreifenden Teamgeist." (AZ)