Kommunale Wärmeplanung: Nach dem Preisschock folgt der Zeitdruck

Es ist bedauerlich und doch auch typisch: Es muss häufig erst ordentlich Druck auf dem Kessel sein, bevor gehandelt wird. Das ließ sich auch bei der Energieversorgung beobachten, als nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine plötzlich die Energiepreise explodierten. Von möglichen Blackouts war da die Rede und manche Kommune, auch im Kreis Landsberg, schaffte schnell Generatoren an, um im Ernstfall funktionierende Anlaufpunkte für Bürgerinnen, Bürger und Einsatzkräfte zu haben. Eine andere Vorgabe ist die Wärmeplanung, noch eine Aufgabe, die an den Kommunen hängen bleibt, was in dem Fall aber sinnvoll ist, aber in einem Punkt auch problematisch.

Vor Ort wissen die Entscheider am besten, welche Menge an Wärme benötigt wird, welche Ressourcen es gibt oder leicht zu ergänzen sind und welche Lösung das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis hat. Auf einen breiten Energiemix zu setzen, ist dabei sinnvoll, wie die selbstverursachte Abhängigkeit vom russischen Gas deutlich gezeigt hat. Und Wärme ist in einigen Bereichen als Abfallprodukt verfügbar. Sei es die Abwärme von Industrieanlagen oder Rechenzentren oder das Wasser von Lech und Ammersee, dem man Wärme entziehen und es dann wieder einleiten könnte.

Der Bund bewilligt Fördermittel für Kaufering nach 16 Monaten

Punktuell wurde zwar schon vor dem Realitätsschock 2022 gehandelt, doch Gemeinden wie Fuchstal, die ihre Hausaufgaben schon erledigt haben, sind rar. Viele sind noch in der Planungsphase oder am Anfang selbiger. Dass der Bund 16 Monate brauchte, um Kaufering den Förderbescheid zu schicken, ist angesichts der Dringlichkeit des Themas auch kein Ruhmesblatt.

Dass nun alle dieselben Dienstleistungen nachfragen, wird die Produzenten von Anlagen zur Nutzung von erneuerbaren Energien und ausführenden Handwerksfirmen freuen. Es steht aber zu befürchten, dass es genauso endet wie bei der Verlegung von Glasfaserkabeln für schnelles Internet. Da griffen die Kommunen angesichts der Fördertöpfe auch beherzt zu. Anschließend war teils über Monate von den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern im Landkreis zu hören: „Wir warten auf die Baufirma.“ Zudem muss jetzt für PV-Anlagen, Windräder oder andere Anlagen zur Energieerzeugung deutlich tiefer in die Tasche gegriffen werden als vor zehn Jahren. Eine Lösung zu finden, wie es beim Thema Geothermie viele Kommunen im Landkreis Landsberg tun wollen, ist deswegen sinnvoll.