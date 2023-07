Kaufering

vor 32 Min.

Kommunale Wärmeplanung: Diese Möglichkeiten werden in Kaufering geprüft

Plus Um die eigene Wärmeversorgung möglichst nachhaltig zu gestalten, greift die Marktgemeinde die Wärmeplanung frühzeitig an.

Von Vanessa Polednia Artikel anhören Shape

Soll es eine Wärmepumpe sein oder setzt man in der Straße auf Fernwärme? Damit Eigentümerinnen und Eigentümer möglichst bald eine Antwort darauf bekommen, sollen die Kommunen eine nachhaltige und zukunftsfähige Wärmeplanung konzipieren. Die Marktgemeinde Kaufering hat deshalb eine Machbarkeitsstudie beauftragt. In der Region gibt es hierfür schon einige Beispiele.

In den kommenden Jahren müssen die Kommunen in Deutschland Pläne vorlegen, wie sie ihre Heizinfrastruktur klimaneutral umbauen wollen. Großstädte haben bis Juli 2026 Zeit, kleinere Städte ab 10.000 Einwohner zwei Jahre länger. Die Marktgemeinde Kaufering möchte das Thema dennoch frühzeitig angehen. Die Wärmepläne seien eine wichtige Orientierung für die Bürger, betonte Thomas Schillinger, technischer Leiter der Kommunalwerke, im Werksausschuss. „Sie erfahren dadurch, ob ihr Haus bald an ein Fern- oder Nahwärmenetz angeschlossen wird – oder sie ihre Heizung absehbar etwa auf eine Wärmepumpe umrüsten sollten und welche Energiequellen ihnen dafür zur Verfügung stehen.“ Auch der Markt benötige Planungssicherheit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen