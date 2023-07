Kaufering

vor 48 Min.

Kostbares Gut: So steht es um die Wasserversorgung in Kaufering

Plus Im Werkausschuss geht es um das Alter und den Zustand der Trinkwasser- und Abwasserleitungen. In der Bürgerversammlung wird über Gebühren und die Beteiligung von Igling diskutiert.

Von Lisa Gilz, Vanessa Polednia Artikel anhören Shape

Der Werkausschuss hat sich kürzlich mit dem Zustand der Wasserleitungen befasst und überlegt, wie die Spitzenbelastung der Pumpen am Abend gekappt werden könnte. In der Bürgerversammlung am Donnerstag gab es von den Anwesenden Fragen zur Preisentwicklung und zu einem "Geruchsproblem".

2022 gab es 24 Rohrbrüche in Kaufering

Das Kauferinger Abwasserkanalnetz muss gesetzlichen Vorgaben zufolge regelmäßig gereinigt, kontrolliert und gegebenenfalls saniert werden. Während alle zwei Jahre eine einfache Sichtprüfung reicht, ist alle zehn Jahre eine genauere Kontrolle vorgeschrieben. Dabei werden die Kanäle bis einschließlich zu den Anschlussschächten der Privatgrundstücke mit Kameras abgefahren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen