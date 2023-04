LandsAid-Einsatz in der Ukraine – Die Hilfe geht weiter

Das Team der Kauferinger Hilfsorganisation ist aus Kiew zurückgekehrt.

Der Einsatz von LandsAid in der Ukraine geht weiter: Auch zukünftig wird sich die Kauferinger Hilfsorganisation für die Leidtragenden des verheerenden Krieges engagieren. Um verschiedene Möglichkeiten der Hilfe gezielt zu eruieren, ist LandsAid-Vorstandsmitglied Hans Musswessels mit Projektmanagerin Martha Marcinski Ende März nach Kiew gereist. Ziel der Reise war es, die Kontakte zu erweitern, sich mit potenziellen Partnerorganisationen zu treffen, einen Blick auf deren Infrastruktur zu werfen und in Gesprächen die nächsten Schritte zu erörtern. Im Fokus standen zum einen die kurzfristige Hilfe – also Planung und Umsetzung von Projekten für dieses Jahr – wie auch die langfristige und nachhaltige Unterstützung der Menschen in der Ukraine.

"Es war die erste Assessmentreise nach unserem Großprojekt im letzten Jahr", berichtet Musswessels. Vor wenigen Wochen ist das Team wohlbehalten zurückgekehrt – mit konkreten Ergebnissen im Gepäck. Geplant ist laut Musswessels erstmalig eine Zusammenarbeit mit lokalen Partnern in der Ukraine, um noch effizienter, aber vor allem noch nachhaltiger arbeiten zu können. Großen Bedarf gebe es etwa in den Bereichen Ernährung, Medizin und Traumaverarbeitung. "Wir haben bereits ein großes Projekt zur Ernährungssicherung mit zwei ukrainischen Organisationen angestoßen", berichtet Musswessels. Daran werde nun entsprechend weitergearbeitet.

LandsAid aus Kaufering: "Hilfe in der Ukraine mehr denn je erforderlich"

"Es gab und gibt viele Katastrophen auf dieser Welt", sagt der LandsAid-Vorstand. "Nichtsdestotrotz haben wir auf unserer Reise festgestellt, dass unsere Hilfe in der Ukraine mehr denn je gebraucht wird. Das Ausmaß der Zerstörung und die Verzweiflung der Menschen in den besonders von Kriegshandlungen betroffenen Gebieten haben mich zutiefst erschüttert." Daher wolle LandsAid den Umfang der Hilfe erweitern und die Unterstützung auf lange Sicht anlegen. Auch die Möglichkeit, ein lokales LandsAid-Büro in Kiew zu etablieren, werde dafür ins Auge gefasst. "Gerade weiß noch keiner, wann es zu einem Ende des schrecklichen Krieges kommen wird", so Musswessels. Aber auch dann wolle LandsAid bei der riesigen Aufgabe des Wiederaufbaus helfen. Dafür sei es wichtig, langfristig zu denken und die notwendigen Strukturen schon jetzt zu schaffen. (AZ)