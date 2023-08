Landsaid kümmert sich weiter um Lebensmittelversorgung in der Ukraine

Landsaid setzt gemeinsam mit German Food Bridge und der ukrainischen Hilfsorganisation Globee International ein Großprojekt zur Ernährungssicherung in der Ukraine um.

Im zweiten Jahr des Krieges in der Ukraine ist die Not der Menschen weiterhin groß. Die Folgen des Krieges sind dort deutlich zu spüren – in Form von Nahrungsmittelengpässen, besonders in den umkämpften Gebieten im Süden und Osten des Landes. Die Hilfsorganisation Landsaid aus Kaufering hat mit zwei Partnern und Unterstützung durch die Aktion Deutschland Hilft ein weiteres Großprojekt gestartet. Geplant sind mehrere Lebensmittelgroßlieferungen und deren Verteilung. Mit insgesamt 28 Tonnen haben sich die ersten beiden Lastwagen im Juli auf den Weg Richtung polnisch-ukrainische Grenze gemacht, heißt es in einer Mitteilung der Organisation.

Zusammengearbeitet wird zum einen mit der Koordinierungsstelle German Food Bridge. Diese vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) kurz nach Kriegsbeginn ins Leben gerufene Stelle stimmt offizielle Anfragen der Ukraine mit Spendenangeboten der Ernährungswirtschaft in Deutschland ab. „Mit der ukrainischen Organisation Globee International haben wir zum anderen einen lokalen Partner an unserer Seite, der bereits seit einigen Jahren im Bereich der humanitären Hilfe in der Ukraine tätig ist“, berichtet Landsaid-Geschäftsführer Dirk Growe.

Die Kauferinger Organisation kümmert sich dabei um die Beschaffung von Lebensmittelkonserven sowie die Gesamtkoordination des Projektes. Das German Food Bridge-Team übernimmt alle Logistikleistungen für den Transport der Konserven nach Polen, die Zwischenlagerung in einem Hub der German Food Bridge in Dębica sowie die Übergabe an den ukrainischen Partner. Die Teams von Globee International transportieren die Hilfsgüter schließlich in ein eigenes Zentrallager in Kiew. Dort und auch in den Projektregionen stellen ehrenamtliche Helfer Grundnahrungsmittel in Paketen zusammen und verteilen sie an die hilfsbedürftigen Menschen. Pro Person wird eine Tüte ausgegeben, die insgesamt bis zu sieben Kilogramm Nahrungsmittel wie Reis, Nudeln, Mehl, Zucker und mehr als ein Kilogramm haltbare Konserven enthält. Die Tüte deckt den Grundnahrungsmittelbedarf einer Person für bis zu zwei Wochen. (AZ)