Landsaid verteilt Lebensmittelpakete in Erdbebenregion

Die Hilfsorganisation aus Kaufering versucht da Menschen zu helfen, wo nach den Erdbeben wenig Unterstützung angekommen ist.

Gut einen Monat nach den Erdbeben in der Türkei und Syrien ist die Not der Menschen in den betroffenen Gebieten groß. Ganze Straßenzüge wurden dem Erdboden gleichgemacht, in vielen Dörfern steht kaum noch ein Gebäude. Millionen Menschen haben ihr Obdach verloren, Tausende stehen vor dem Nichts. Es fehlt ihnen an Essen, Trinken und an allem, was sie für ihren täglichen Bedarf benötigen. Weiterhin kümmert sich die Hilfsorganisation Landsaid gemeinsam mit ihrem lokalen Partner Imece Inisiyatifi Dernegi aus Izmir um die Versorgung der Menschen in besonders schwer betroffenen Gebieten.

Aktuell hat das Team damit begonnen, insgesamt 2860 Lebensmittelpakete an besonders bedürftige Familien in den Dörfern um Gaziantep zu verteilen, wo bisher nur wenig oder gar keine Hilfe angekommen ist. „Ein solches Food-Kit enthält Mehl, Zucker, Nudeln, Reis und Bulgur, Linsen, Tomatenpaste, Milch und Öl und kann den Bedarf einer fünfköpfigen Familie für etwa eine Woche abdecken“, sagt Landaid-Geschäftsführer Dirk Growe in einer Pressemitteilung.

Die Lebensmittel werden vor Ort eingekauft und in einem Warehouse in Gaziantep zu Lebensmittelpaketen verpackt. Am Tag vor den Verteilungen fährt jeweils ein Teil des Teams in die Dörfer, um gemeinsam mit dem Dorfvorsteher besonders bedürftige Familien zu ermitteln. „Die Hilfe im Erdbebengebiet wird uns noch lange beschäftigen“, so Growe. Nach Rückkehr des vierköpfigen Landsaid-Teams seien neben der Lebensmittelverteilung in der Türkei weitere mittel- und langfristige Hilfsmaßnahmen im Erdbebengebiet in der Planung. (AZ)