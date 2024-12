Lasst uns Nisthilfen für Vögel bauen

Groß und Klein trafen sich an einem Freitagnachmittag im November im Werkraum der Mittelschule von Kaufering. Sie wollten Nisthilfen für Vögel bauen. Erst einmal hat aber Christine Moser vom LBV wertvolle Tipps gegeben. Die Teilnehmer haben gelernt, wie wichtig es ist, darauf zu achten, wo die Nisthilfen aufgehängt werden. Dass eine Beschattung unbedingt notwendig ist, weil es sonst in den Kästen unerträglich heiß wird, wenn die Sonne den ganzen Tag darauf brennt - das kann den Kleinen das Leben kosten. Auch sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass die kleinen Piepmätze bei ihrem ersten Ausflug aus dem Nest sicher in einer Hecke landen können. Ein Teich unter dem Kasten, oder eine Straße, sind tödliche Fallen. Auch wurde über die Farbe des Häuschens gesprochen und darüber, warum es besser ist, ungehobeltes Holz zu verwenden. Und vieles mehr, auf das anschließend geachtet wurde.

Icon Vergrößern Die fleißigen Helfer bei der Arbeit. Foto: Horst Preckur Icon Schließen Schließen Die fleißigen Helfer bei der Arbeit. Foto: Horst Preckur

Und dann wurde endlich geschraubt und gehämmert, gefeilt und gefachsimpelt. Die Firma Loy Holzbau hat Holz und Schrauben zur Verfügung gestellt. Und sie hat auch gleich noch einen richtigen Profi für den Bau von Holzhäusern geschickt - da konnte nichts mehr schief gehen. Nach nur eineinhalb Stunden standen dann auch sage und schreibe 18 Häuschen auf den Tischen. Sie sollen Anfang Februar gemeinsam aufhängt werden. Der Markt Kaufering, der das Projekt von Anfang an unterstützt hat, wird dafür geeignete Bäume auf Gemeindegrund zur Verfügung stellen. Es wird spannend werden, wer da so einzieht.

Ohne die große Unterstützung von so vielen Seiten hätte diese Aktion nicht durchgeführt werden können. Ein herzliches Dankeschön deshalb an alle Beteiligten, die dann im Frühjahr hoffentlich auch alle wieder beim Aufhängen mit dabei sind.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.