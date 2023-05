Lastwagen-Fahrer beschädigt Auto und macht sich aus dem Staub

Die Landsberger Polizei beschäftigt sich mit einer Unfallflucht in Kaufering. Der entstandene Schaden liegt bei 2000 Euro.

Zwischen Dienstagmittag und Mittwochmorgen ist ein am Straßenrand in Kaufering abgestellter Transporter im Bereich des vorderen linken Radlaufes angefahren und erheblich beschädigt worden. Laut Polizei stand der Wagen in der Thomas-Morus-Straße.

Den Spuren nach dürfte es sich beim Verursacher-Fahrzeug um einen Lastwagen handeln. Dessen Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Der Sachschaden am geparkten Fahrzeug beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Die Polizeiinspektion Landsberg bittet unter der Telefonnummer 08191/9320 um sachdienliche Hinweise. (AZ)

