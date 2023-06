Kaufering

Lebendige Pfarreiengemeinschaft feiert in Kaufering 300. Weihejubiläum

Mit einem Festgottesdienst wurde das 300. Weihejubiläum der Pfarrkirche St. Johann in Kaufering begangen.

Plus Mit einem ökumenischen Festgottesdienst wird die Weihe des katholischen Gotteshauses St. Johann gefeiert. Augsburgs Bischof Dr. Bertram Meier fordert eine Rückbesinnung.

Von Romi Löbhard

Die Gemeinschaft lebt, sie funktioniert auf allen Ebenen. Das bewiesen die Kauferinger bei den Feierlichkeiten zum 300. Weihejubiläum der Pfarrkirche St. Johann hoch oben auf dem Burgselberg mitten im Ort, an denen auch der Augsburger Bischof Dr. Bertram Meier teilnahm, der selbstkritische Worte zur katholischen Kirche sprach.

Besonders deutlich wurde das bei der Musik, die beim Festgottesdienst zu hören war: An der Orgel glänzte Norbert Sepp, der seit 70 Jahren Gottesdienste nicht nur in St. Johann, sondern auch in der Leonhardikapelle umrahmt. Es sang der Chor der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt auf der anderen Seite des Lechs, die Leitung hatte Claudia Dahme. Nicht zuletzt wirkten Bläser vom Posaunenchor der evangelischen Paulusgemeinde mit. Die Vereine des Marktes waren mit ihren Fahnenabordnungen vertreten und im voll besetzten Kirchenschiff hatten Vertreter und Vertreterinnen aus allen Bereichen Platz genommen.

