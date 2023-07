Außenbereich des Kauferinger Lechtalbad bis Ende Juli geschlossen

Bei den zwei Tagen, an denen das Naturschwimmbecken geschlossen werden sollte, bleibt es bei dem Freibad in Kaufering nicht.

Die Leitung des Lechtalbades in Kaufering gab am Dienstagmorgen bekannt, dass das Naturerlebnisbecken ab sofort, voraussichtlich für einen Zeitraum von zwei Tagen, geschlossen wird. Die vorübergehende Schließung sei notwendig, um dem Becken eine dringend benötigte Regenerationsphase zu ermöglichen. Nach dem Sturm von Dienstag auf Mittwoch teilte das Landratsamt Landsberg in einer weiteren Meldung mit, dass der Außenbereich bis zum 26. Juli geschlossen bleibt. Grund sie die Schäden, die bei dem Sturm entstanden sind.

Betreiber des Freibads in Kaufering bitten um Verständnis

Das Hallenbad bleibt währenddessen für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Das es im Laufe des Sommers wieder zu einer Schließung kommen kann, ist nicht auszuschließen. Aufgrund der anhaltend hohen Temperaturen in den letzten Wochen und dem damit einhergehenden außergewöhnlich hohen Besucherzuspruch hat das Naturbecken eine außergewöhnliche Beanspruchung und Belastung erfahren.

Das Naturfreibad in Kaufering bleibt voraussichtlich bis zum 26. Juli geschlossen Foto: Christian Rudnik

Das Lechtalbad ist bestrebt, den Gästen stets optimale Bedingungen zu bieten und die Wasserqualität auf einem hohen Niveau zu halten. Die Betreiber des Lechtalbades bedauern die vorübergehende Einschränkung und bitten um Verständnis für diese Maßnahme. Die Regeneration des Naturerlebnisbeckens sei von Bedeutung, um langfristig ein tolles Badeerlebnis für alle Besucherinnen und Besucher zu gewährleisten. (ligi)