Lechtalbad in Kaufering feiert Saisonabschluss

Nach hochsommerlichen und eher turbulenten Wochen klingt die Freibadsaison aus. Zum Abschluss sind viele Programmpunkten für Groß und Klein geboten.

"Der Landkreis öffnet seine Freibäder in Kaufering, Greifenberg und Thaining": Diese Nachricht kommt einem so vor, als wäre sie erst vorgestern in der Zeitung gestanden. Doch Monate sind seitdem vergangen, die Sommerferien neigen sich dem Ende zu und damit auch die namensgebende Jahreszeit der langen Schulferien. Der Landkreis Landsberg lädt daher zum großen Familien- und Gesundheitstag im Lechtalbad Kaufering am Sonntag, 10. September ein, um die Ferienzeit und die Saison gebührend ausklingen zu lassen. Der Eintritt ist kostenlos. Die Veranstaltung geht von 10 bis 17 Uhr. Dieser Tag verspricht laut den Organisatoren viel Spaß, spannende Erfahrungen, informative Einblicke und kulinarisches Angebot für die ganze Familie.

Hochsommer, Sturm Ronson und Regenphase: So lief die Freibadsaison im Lechtalbad ab

Turbulente Sommerwochen liegen hinter den Mitarbeitenden der Bäder. Nach vielen heißen Tagen im Juli und einem dementsprechend großen Besucherandrang musste sich das Naturfreibad regenerieren. So gab die Leitung des Lechtalbads am 11. Juli bekannt, dass das Naturerlebnisbecken voraussichtlich für zwei Tage geschlossen werden müsste. Die vorübergehende Schließung sei notwendig, um dem Becken eine dringend benötigte Regenerationsphase zu ermöglichen. Doch Sturm Ronson fegte im Anschluss und der Außenbereich musste bis Ende Juli geschlossen bleiben. Grund waren die Schäden, die bei dem Sturm entstanden sind.

Schäden im Naturfreibad Lechtalbad in Kaufering nach dem Sturm Ronson im Juli 2023. Foto: Christian Rudnik

Im Anschluss folgte Anfang August eine längere Regenperiode und das Hallenbad wurde zeitweise viel häufiger frequentiert als der wiederhergestellte Außenbereich.

Kajak-Kurs, Sauna-Führung und Probemassagen: Das ist beim Familien- und Gesundheitstag geboten

Seitdem hat sich das Wetter wieder mehr von seiner sommerlichen Seite gezeigt und das Team des Lechtalbads Kaufering hat nun zum Abschluss der Saison ein vielfältiges Programm zusammengestellt. Hier sind einige Programmpunkte, die auf die Besucherinnen und Besucher warten: Auf dem Parkplatz gibt es bei einem Kinderflohmarkt die Möglichkeit, Schnäppchen zu finden und zu stöbern. Bei einer Technik- und Saunaführungen können die Gäste interessante Details über die Technik hinter dem Lechtalbad und die Wohltaten der Sauna erfahren. Vorträge, Informationen und Beratung zum Thema Gesundheit und Familie gibt es an den verschiedenen Informationsständen.

Wer mehr Lust auf sportliche Betätigung hat, kann sich im Kajakfahren, Stand-Up-Paddling, Floorball, Crossnet oder Aikido ausprobieren – und sich im Anschluss eine wohltuende Probemassage gönnen. Die Kleinen können sich auf der Hüpfburg austoben, während die Größeren ihr Geschick beim Bouldern testen. Wer beim Stempelrundgang mitmacht, kann zudem Preise gewinnen. Außerdem gibt es Grillgut, Eis und kühle Getränke.

Weitere Informationen sowie das ausführliche Programm finden Sie auf der offiziellen Webseite des Lechtalbads Kaufering unter www.lechtalbad.de/lechtalbad-kaufering/info/familien-und-gesundheitstag/.