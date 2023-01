Linksabbieger übersieht in Kaufering entgegenkommenden Pkw

Hoher Sachschaden entsteht am letzten Tag des Jahrs bei einem Unfall in Kaufering.

Am südlichen Ortseingang von Kaufering hat sich am Samstag gegen 12.25 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Laut Polizei wollte ein 59-jähriger Autofahrer aus Landsberg aus Richtung Landsberg kommend von der Augsburger Straße nach links in die Viktor-Frank-Straße abbiegen. Dabei übersah er den Pkw einer 63-jährigen Frau aus Schwabhausen, die in Richtung Landsberg unterwegs war.

Die Autos stießen zusammen, anschließend klagten beide Beteiligten über leichte Schmerzen. Die Frau wurde zur weiteren ärztlichen Behandlung in das Krankenhaus Landsberg gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. (AZ)