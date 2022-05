LT-Retro-Rätsel: Gewinnerin kommt aus Kaufering

LT-Leserin Hildegard Blachnitzky freut sich über 1000 Euro und auf einen Ausflug mit der ganzen Familie. Bis 31. Mai gibt es täglich ein neues Rätsel. Wie man teilnehmen kann.

„Da sind ja meine Glücksboten!“ Mit diesen Worten und einem strahlenden Lächeln empfängt Hildegard Blachnitzky den Besuch aus der LT-Redaktion. Die 70-Jährige aus Kaufering ist die glückliche Gewinnerin des Retro-Rätsels in der Dienstagsausgabe unserer Zeitung. Die richtige Antwort lautete „A1“, denn die Autowaschanlage mit dem SUV davor gab es früher noch nicht. „Ich bin immer noch fassungslos. So viel Geld habe ich noch nie gewonnen“, erzählt Blachnitzky mit stolzer Stimme, während sie 1000 Euro, entgegennimmt.

1000 Euro gewonnen: LT-Leserin plant Ausflug für ganze Familie in die Berge

Der Geldsegen kommt jetzt für die Kauferingerin genau zum richtigen Zeitpunkt. Denn derzeit ist ihr Sohn, der zusammen mit seiner Frau und seinen zwei Kindern in Kalifornien lebt, bei ihr und ihrem Ehemann Horst zu Besuch. „Wir haben ja eine ziemlich große Familie mit vier Kindern und insgesamt sieben Enkeln“, sagt Hildegard Blachnitzky. Sie könne sich gut vorstellen, nun einen Ausflug für die ganze Familie zu organisieren. „Es sollte irgendetwas Nettes in der näheren Umgebung sein, vielleicht ein Tagesausflug in die Berge mit anschließendem Schwimmbadbesuch. Dann ist das Geld aber auch schnell verplant.“

Spende an Hilfsaktionen für Ukraine

Einen Teil des Gewinns möchte Blachnitzky an Hilfsprojekte für Menschen aus der Ukraine spenden. „Für mich ist es ein Selbstverständnis, etwas abzugeben – an diejenigen, die nicht so viel haben“, sagt die 70-Jährige.

Beim großen Retro-Rätsel wartet bis 31. Mai ein Gewinn von 1.000 Euro auf Sie. Das neue Rätsel und Infos zur Teilnahme finden Sie in der Ausgabe des Landsberger Tagblatts am Mittwoch, 4. Mai, auf Seite 10.

