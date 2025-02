Lumpiger Donnerstag in Kaufering: Grundschulkinder stürmen Rathaus

Mit lautem Gesang machten sich am Lumpigen Donnerstag die Grundschüler der vierten Klassen auf den Weg zum Kauferinger Rathaus, um dieses unter lautem Gebrüll zu stürmen und anschließend Bürgermeister Thomas Salzberger gefesselt abzuführen. Umringt von den kostümierten Kindern wurde der entführte Rathauschef dann in die Sporthalle der Grundschule Kaufering gebracht, wo schon die komplett versammelte Schulgemeinschaft auf ihn wartete. Erst nach zähen Verhandlungsgesprächen mit den Kindern und der Auslösung durch leckere Faschingskrapfen für alle, wurde der Kauferinger Bürgermeister schließlich wieder in die Freiheit entlassen und dankte den Kindern für die „Gnade“. Ein lustiger Faschingsvormittag klang so aus, teilt die Öffentlichkeitsarbeit des Markts mit. (AZ)

