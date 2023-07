Mann verliert Schlüssel und findet Motorroller auf anderem Parkplatz vor

Ein Mann findet seinen Motorroller in Kaufering auf einem anderen Parkplatz wieder. Ein Helm, ein Schloss und der Schlüssel bleiben aber verschwunden.

Am Freitag gegen 7.15 Uhr hat ein Mann seinen Motorroller am Bahnhof in Kaufering abgestellt. Vermutlich auf dem Weg zum Bahngleis verlor er dann laut Polizei den Fahrzeugschlüssel. Als er gegen 19 Uhr zurückkam, war der Roller verschwunden.

Nach kurzer Suche konnte der Geschädigte auf einem anderen Parkplatz des Bahnhofs sein Gefährt wiederfinden, heißt es im Polizeibericht. Einen Helm und ein Schloss entwendete der Täter jedoch, genauso behielt er den gefundenen Schlüssel. (AZ)

