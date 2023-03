Mann wird bei einem Verkehrsunfall in Kaufering verletzt

In Kaufering übersieht eine Autofahrerin den Wagen eines 39-Jährigen. Der Mann wird bei dem Unfall verletzt und es entsteht ein hoher Sachschaden.

Bei einem Verkehrsunfall in Kaufering ist am frühen Mittwochabend ein Mann leicht verletzt worden. Laut Polizeibericht befuhr eine 80-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Donau-Ries die Iglinger Straße in westlicher Richtung und wollte dann nach rechts auf die Kreisstraße LL22 einfahren.

Dabei übersah sie den von links kommenden Pkw eines 39-Jährigen aus dem Landkreis Günzburg. Dieser kollidiert frontal mit der Fahrerseite des Wagens der Frau. Der Mann wurde dadurch leicht verletzt. Alle anderen Beteiligten beziehungsweise Fahrzeuginsassen blieben unverletzt, teilt die Polizei mit. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. (AZ)

Lesen Sie dazu auch