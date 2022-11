Marionettentheater "Am Schnürl": Weihnachtsgeschichte auf bairisch

Das Puppenensemble „Am Schnürl“ führt in Kaufering die Weihnachtsgeschichte auf. Wann die Aufführungstermine sind und wo Karten erhältlich sind.

Seit einigen Wochen arbeitet das Ensemble vom Puppenspiel „Am Schnürl“ in Kaufering an seiner aktuellen Produktion „Der Weg nach Bethlehem“. Die Marionetten müssen repariert, die Bühnenbilder nachgebessert und die Technik neu justiert werden. Danach folgen viele zeitintensive Proben, bis die Geschichte schließlich bühnenreif zur Aufführung kommen kann.

„Der Weg nach Bethlehem“ ist eine von feinem Humor durchzogene Erzählung über die Umstände von Jesu Geburt. Eine Botschaft des Kaisers Augustus trifft ein und Maria und Josef müssen nach Bethlehem, um sich schätzen zu lassen. Während sie auf der Suche nach einem Nachtquartier durch die kalte Winternacht irren, machen die Heiligen Drei Könige dem brutalen, goldgierigen Herodes ihre Aufwartung. Der erfährt von der Geburt des neuen Königs der Juden und schickt seine Soldaten los: „Bringt´s mir des Kindl, tot oder lebendig!“

Uttinger Harfenduo begleitet Puppenspiel

Die Marionettenspielerinnen und -spieler des „Schnürl“ bringen das vorweihnachtliche Stück um die Heilige Familie und den bösen König Herodes mit viel Liebe zum Detail auf die kleine Guckkastenbühne im Theater an der Grundschule (TaG) in Kaufering. Musikalisch umrahmt wird das Krippenspiel vom Uttinger Harfenduo mit Waltraud Schweyer und Edeltraud Dittler, die Zwischentexte spricht der Mundartsprecher Volker Schneider.

Aufführungstermine sind am Samstag, 19. November, um 15 und 17.30 Uhr. Am Sonntag, 20. November, ist eine Matinee ab 10.30 Uhr. Am Samstag, 26. November, wird von 15 Uhr und 17.30 Uhr gespielt und am Sonntag, 27. November, ist eine Matinee ab 10.30 Uhr. Die Aufführungen dauern etwa 60 Minuten ohne Pause und finden an der Grundschule (TaG) in Kaufering, Lechfeldstraße 40, statt, das Stück ist für Kinder ab sechs Jahren empfohlen.

Karten sind im Reisebüro Vivell in Landsberg oder in der Spielkiste in Kaufering erhältlich. Gegebenenfalls gibt es Karten an der Abendkasse. (AZ)

