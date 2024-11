Markus Wasserle zum neuen Vorsitzenden des SPD Ortsvereins Kaufering gewählt

Im Oktober fand im Restaurant Edelweiß die Mitgliederversammlung und Jahreshauptversammlung des SPD Ortsvereins Kaufering statt. Im Mittelpunkt stand die Wahl des neuen Vorstands, bei der Marktgemeinderat Markus Wasserle einstimmig zum neuen 1. Vorsitzenden gewählt wurde.

Wasserle betonte in seiner Antrittsrede das übergeordnete Ziel des Ortsvereins: Die Wiederwahl von Bürgermeister Thomas Salzberger im kommenden Wahlkampf aktiv zu unterstützen. Zudem kündigte er an, den Bundestagswahlkampf von Carmen Wegge tatkräftig zu begleiten. Elke Koch, die seit 2018 als 1. Vorsitzende fungierte, wurde herzlich verabschiedet. Sie bleibt dem Ortsverein weiterhin als Beisitzerin erhalten. Sie übergibt rund 50 Mitglieder und einen erfreulichen Kassenbestand, der für die anfallenden Wahlkämpfe verwendet werden soll.

Zu den weiteren Wahlergebnissen gehören Michael Gröger als 2. Vorsitzender, Flora Kurz als Kassiererin und Thomas Salzberger als Beisitzer. Der Ortsverein plant, mit neuer Energie in die kommenden Aufgaben zu starten und seine Präsenz in der Gemeinde weiter zu stärken. Teilnehmer der Versammlung äußerten den Wunsch nach mehr politischem Austausch, was sich die neue Vorstandschaft sogleich vorgenommen hat. Mit dem neuen Vorstand blickt der SPD Ortsverein Kaufering motiviert in die Zukunft und richtet seine Kräfte nun auf den anstehenden Adventsmarkt am Fuggerplatz, sowie die Christbaumsammlung im Januar aus.

