Mast beschädigt: In Alt-Kaufering fällt teilweise der Strom aus

Ein Strommast, der für die Stromversorgung für Alt-Kaufering verantwortlich ist, wird bei Bauarbeiten beschädigt. Die Reparaturarbeiten laufen.

Bei Arbeiten am Stromnetz hat der Energieanbieter LEW einen Strommast beschädigt, der für die Stromversorgung in Alt-Kaufering verantwortlich ist. Darüber informiert die Marktgemeinde auf ihrer Internetseite.

Demnach wird der betroffene Teil von Kaufering-Dorf am Samstag, 14. Mai, bis etwa 15 Uhr ohne Strom sein. "Die Techniker der LEW sind bereits im Einsatz, um den Schaden so schnell wie möglich zu beheben", heißt es in der Meldung. (lt)