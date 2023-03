Mit dem Auto in Kaufering in den Gegenverkehr gefahren

Bei einem Unfall in Kaufering entsteht hoher Sachschaden. Die Straße muss kurzzeitig gesperrt werden.

Hoher Sachschaden ist am Freitagabend bei einem Unfall in Kaufering entstanden. Wie die Polizei mitteilt, kam ein Autofahrer in den Gegenverkehr.

Nach Darstellung der Polizei befuhr ein 41-Jähriger mit seinem Pkw den Zubringer zur Augsburger Straße Richtung Norden. Zur gleichen Zeit fuhr ein 40-jähriger Autofahrer aus Richtung Landsberg in der Gegenrichtung, um zur Bayernstraße zu gelangen.

Der 41-Jährige kam mit seinem Pkw in der Rechtskurve nach links über die Mitte in den Gegenverkehr und prallte gegen den Wagen des 40-Jährigen. Durch den Unfall wurde der entgegenkommende Pkw-Fahrer leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 12.000 Euro. Zur Bergung der Unfallfahrzeuge wurde der Zubringer für einige Zeit durch die Feuerwehr Kaufering gesperrt, teilt die Polizei mit. (AZ)

