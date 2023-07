Kaufering

vor 32 Min.

Mit Roller in Kaufering gestürzt: Mann wird bei Unfall leicht verletzt

In Kaufering ist am Sonntag ein Rollerfahrer bei einem Unfall leicht verletzt worden.

Artikel anhören Shape

In Kaufering stürzt am Sonntagmittag ein Rollerfahrer an der Kreuzung Sonnenstraße. Der 57-Jährige wird bei dem Unfall leicht verletzt.

Am Sonntagmittag befuhr ein 57-jähriger Kauferinger mit seinem Roller gegen 12.30 Uhr die Welfenstraße in Richtung Osten. An der Kreuzung Sonnenstraße hielt ein von links kommender Pkw, den ein 19-Jähriger aus Landsberg fuhr, aufgrund der Vorfahrtsregelung „Rechts vor Links“ an, um dem Rollerfahrer die Weiterfahrt zu ermöglichen. Der 57-Jährige bremste laut Polizei offenbar trotzdem ab, stürze und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Zu einer Berührung zwischen den Fahrzeugen kam es nicht. Der Sachschaden am Roller beläuft sich auf rund 500 Euro, so die Polizei. (AZ) Lesen Sie dazu auch Prittriching Gegen Laternenmast geprallt: Fahrer stirbt

Landkreis Landsberg Unfall: Vollsperrung der A96 bei Greifenberg

Landsberg Motorradfahrer wird bei Unfall in Landsberg verletzt

Themen folgen