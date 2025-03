Montessori-Basketballer verteidigen den Titel

Am 17. März richtete die Montessorischule Kaufering zum zweiten Mal die Regionalmeisterschaften der Jungen im Basketball aus. Das Team aus Kaufering trat als Titelverteidiger an. Die gegnerischen Mannschaften kamen aus Gautig und Fürstenfeldbruck.

Im ersten Spiel mussten die Montessorischüler gegen Fürstenfeldbruck ran. Gleich zu Beginn des Spiels wurde klar, dass sie es mit einem starken Gegner zu tun haben, der mit schnellen, erfolgreichen Abschlüssen direkt in Führung ging. Der Vorsprung wurde zwischenzeitlich auf bis zu sieben Punkte ausgebaut. Nach einer Auszeit und einer Umstellung der Verteidigung hatte Fürstenfeldbruck Probleme im Angriff, die Kauferinger kamen immer besser ins Spiel und konnten den Rückstand Stück für Stück verkleinern. In der zweiten Halbzeit gab es dann die erste, viel umjubelte Führung, die dann bis zum Schluss noch etwas ausgebaut wurde. Die Montessorischule gewann am Ende mit vier Punkten.

Direkt im Anschluss folgte das Spiel gegen Gauting. Hier zeigten die Montessorischüler, dass sie sich den Sieg und somit den Regionalmeistertitel nicht nehmen lassen werden. Am Ende gab es einen ungefährdeten Sieg und große Freude über den erneuten Gewinn der Regionalmeisterschaft. Jetzt geht es am 01. April - auch wieder in eigener Halle - um den Meistertitel des Bezirks Oberbayern.

Für Kaufering spielten Birk Neugebauer, Cassian Böck, Elias Flade, Jonah Lesmeister, Luis Kandra, Luis Stanka, Tom Schuler und Marco Vescoli.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.