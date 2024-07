Monte-Schüler feiern im Hollywood-Stil

Die Neunt- und Zehntklässler der Montessorischule Kaufering sind in Feierlaune. Nach langer Vorbereitung und vielen Prüfungen gehört die Prüfungszeit der Vergangenheit an. Jetzt freuen sich die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen ebenso wie ihre Lehrerinnen und Lehrer über die tollen Ergebnisse, heißt es in einer Pressemitteilung der Schulverwaltung.

An der Montessorischule Kaufering setzt man auf selbstständiges Lernen

Das Montessori-Konzept, das auch auf selbstständigem Lernen basiert, habe sich demnach wieder einmal bestens bewährt. Davon zeigt sich Oberstufenleiterin Stephanie Eichhorn überzeugt: „Wir haben die Chance, die sich uns durch die Pädagogik Maria Montessoris geboten hat, gesehen und genutzt.“

Insgesamt 60 Schülerinnen und Schüler stellten sich den Prüfungen in den relevanten Schulfächern wie Deutsch, Englisch oder Mathematik. Diese fanden zum Teil an der Montessorischule Kaufering, Johann-Baptist-Baader-Mittelschule Fuchstal und der Grund- und Mittelschule Weil statt. Die Montessorischule Kaufering bedankt sich bei beiden Prüfungsschulen für die sehr gute Zusammenarbeit.

Drei der 60 Schülerinnen und Schüler konnten den erfolgreichen Abschluss der Mittelschule, 34 den Qualifizierten Abschluss und 23 den Mittleren Schulabschluss erreichen. Von den 23 Zehntklässlern haben ohne Ausnahme alle die Prüfung zum Mittleren Schulabschluss der Mittelschule (MSA) bestanden. Die Zugangsberechtigung für die FOS erreichten 19 Schüler. Der Durchschnitt liegt bei 2,36. Siebenmal erteilten die Prüfer eine Eins vor dem Komma, das beste Ergebnis ist ein Notendurchschnitt von 1,67.

Zur Prüfung des Qualifizierenden Abschlusses (QA) an der Mittelschule meldeten sich immerhin 36 Neuntklässlerinnen und Neuntklässler an. Mit einer Besteherquote von 94,4 Prozent fielen die Prüfungsergebnisse sehr positiv aus, 19 Schüler haben sogar eine Eins vor dem Komma. Der Durchschnitt liegt bei 2,05, das beste Ergebnis ist einmal 1,1. Voraussichtlich 29 Schülerinnen und Schüler werden auf der Montessorischule bleiben und im nächsten Jahr für den Mittleren Schulabschluss lernen.

Zeugnisverleihung unter dem Motto „Hollywood“

Die erfolgreichen Abschlüsse wurden kürzlich bei einer festlichen Zeugnisverleihung unter dem Motto Hollywood gefeiert. Dazu hatten die Schülerinnen und Schüler die Aula mit Blumen und Filmplakaten geschmückt sowie einen roten Teppich ausgerollt. So genossen die Monte-Schülerinnen und -Schüler bei selbst ausgewählten und eingespielten Songs ihren Gang zum Podium, auf dem ihre Lehrkräfte ihnen die Zeugnisse überreichten.

Zuvor hatte Stephanie Eichhorn das vergangene Jahr ihrer Schülerinnen und Schüler bilanziert: „Alle seid ihr auf diesem Stück eurer Lebensreise an Erfahrungen, Wissen und Fähigkeiten gewachsen – fachlich und menschlich. Manch einer hat sein Bestes gegeben, ist über sich hinausgewachsen.“ Das Wichtigste sei aber gewesen, führte sie aus, auf sich selbst zu hören, auf den Verstand und das Herz. Oder um es mit Maria Montessoris Worten zu sagen: „Sei der Baumeister deiner selbst!“

Am Abend trafen sich alle Monte-Schülerinnen und -Schüler mit Eltern und Verwandten in der schuleigenen Sporthalle und feierten ein ausgelassenes und fröhliches Fest bis in die Nacht hinein.

Der Montessori-Förderverein Kaufering wurde 2002 gegründet. Die Schule ist als zweizügige Grundschule und einzügige Hauptschule mit M-Zweig genehmigt und bietet zurzeit 330 Schülern Raum zum Lernen. (AZ)