Mountainbike am Bahnhof Kaufering gestohlen

Die Polizeiinspektion Landsberg berichtet von einem Diebstahl in Kaufering, in der Bahnhofstraße 15. Am Samstagvormittag, 7. September, gegen 9 Uhr stellte ein Kauferinger sein Fahrrad am Fahrradständer nördlich vom Bahnhof ab und versperrte es. Als er am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr zurückkam, war das Fahrrad mitsamt dem Schloss weg.

Das orange-schwarze Mountainbike der Marke KTM hat einen Wert von etwa 400 Euro. Die Polizeiinspektion Landsberg bittet unter der Telefonnummer 08191 9320 um sachdienliche Hinweise. (AZ)