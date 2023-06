Mountainbike samt Schloss in Kaufering gestohlen

In Kaufering wird ein versperrtes Fahrrad entwendet. Der unbekannte Täter nimmt das Schloss einfach auch mit.

Zwischen Donnerstag und Samstag hat ein Unbekannter in der Bahnhofstraße in Kaufering ein versperrtes Mountainbike entwendet. Das Mountainbike war laut Polizeibericht einem Schloss versperrt. Das Fahrrad wurde samt Schloss entwendet, wodurch ein Vermögensschaden in Höhe von 1120 Euro entstanden ist.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landsberg unter der Telefonnummer 08191/9320 zu melden. (AZ)

